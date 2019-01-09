Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu Bölgesi
'ndeki Van
, Bitlis
, Muş
ve Hakkari
'de bin 275 yerleşim yerinin yolu, kar ve tipi nedeniyle kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle 319 mahalleye ulaşım sağlanamadığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kapalı yollarda çalışmalara başladığı belirtilen açıklamada, olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle tüm yolların ulaşıma açılacağı aktarıldı.
Hakkari
Hakkari ve 3 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 241 mezra ve 113 köy ile ulaşım sağlanamıyor.
Valilikten alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 28 köy, 64 mezra, Çukurca
'da 8 köy, 15 mezra, Yüksekova
'da 57 köy, 78 mezra ve Şemdinli
'de 20 köy ile 84 mezranın yolu ulaşıma kapandı.
Kapalı 354 yerleşim biriminin yolunun açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince çalışma yapılıyor.
Hakkari- Şırnak
kara yolu da kar yağışı ve farklı noktalarda düşen çığ nedeniyle kapandı.
Muş ve Bitlis
Muş Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar ve tipi nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 305 köy yolunun ulaşıma kapandığını, ekiplerin bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Muş Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda biriken karları kamyonlarla kent merkezi dışına taşırken, esnaf ve vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizledi.
Muş- Bingöl
, Muş- Malazgirt
, Muş-Kulp- Diyarbakır
, Muş-Varto- Karlıova
ile Muş- Mutki
kara yolları da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Ekipler bu yolların açılması için çalışıyor.
Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 297 köy yolunun ulaşıma kapandığını, bu yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.