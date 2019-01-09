Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

2 saat önce

ELAZIĞ/ Yoğun kar yağışı ve tipi sonucu Elazığ ve Bingöl'de kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Doğu Anadolu'da Kış, System.String[]
ELAZIĞ/ Yoğun kar yağışı ve tipi sonucu Elazığ ve Bingöl'de kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Elazığ'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle dün akşam saatlerinde ulaşıma kapanan Elazığ- Diyarbakır kara yolunun açılması için ekipler çok sayıda araçla çalışmalarını aralıksız devam ediyor.

Trafik ekiplerince havaalanı kavşağından itibaren doğuya gitmek isteyen araçların geçişine izin verilmeyen yolda uzun araç kuyrukları oluştu.


Yolda kalan vatandaşlar, yolun açılmasını bekliyor.


Öte yandan, ilde etkisini sürdüren kar nedeniyle merkez ve ilçelerdeki 336 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerce başlatılan çalışma sürüyor.

Bingöl

Bingöl'de de dün gece yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına dolaysıyla kapanan Bingöl-Elazığ, Bingöl- Muş, Bingöl-Diyarbakır, Bingöl- Karlıova yolları ekiplerin yoğun çalışması sonucu trafiğe açıldı.

İl merkezi ve ilçelere bağlı kapalı olan 281 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Bu arada, Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Yoğun kar dolaysıyla hasta olan bir kadın, hastaneye iş makinesi ile götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:26 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Soğuk ve Karlı Hava Yüzünden, Hamsi Fiyatları Yüzde 300 Zamlandı Palulular Derneği Başkanı'ndan Palu Ailesine Tepki: Sadece Soyadı Benzerliği, Bizim Yapımızda Sevgi Vardır

Maddi Sıkıntı Çektiğini Söyleyen Cübbeli Ahmet: Tehdit Ediliyorum AK Parti Milyonları İlgilendiren Yasa Teklifini Meclis'e Sundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 13:33:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]