Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

1 saat önce

- Elazığ-Diyarbakır kara yolu Kara yolunun üzerinde bulunan Havayolu Kavşağı'ndan trafik ekiplerinin çalışması Ekiplerin araçları yoldan geri çevirmesi Kara yolunda bekleyen araçlardan detay ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle dün akşam saatlerinde ulaşıma...

- Elazığ- Diyarbakır kara yolu
Kara yolunun üzerinde bulunan Havayolu Kavşağı'ndan trafik ekiplerinin çalışması
Ekiplerin araçları yoldan geri çevirmesi
Kara yolunda bekleyen araçlardan detay ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle dün akşam saatlerinde ulaşıma kapanan Elazığ-Diyarbakır kara yolunun açılması için ekipler çok sayıda araçla çalışmalarını aralıksız devam ediyor.

Trafik ekiplerince havaalanı kavşağından itibaren doğuya gitmek isteyen araçların geçişine izin verilmeyen yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yolda kalan vatandaşlar, yolun açılmasını bekliyor.

Öte yandan, ilde etkisini sürdüren kar nedeniyle merkez ve ilçelerdeki 336 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerce başlatılan çalışma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:44 Kaynak: AA

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