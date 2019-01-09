Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

1 saat önce

- Kars-Digor karayolundaki tipi detaylar KARS - Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

- Kars-Digor karayolundaki tipi detaylar
KARS - Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kars-Digor Karayolunda tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:16 Kaynak: AA

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