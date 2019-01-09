Doğu Anadolu'da Kış
1 saat önce
- Kars-Digor karayolundaki tipi detaylar KARS - Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.
- Kars-Digor karayolundaki tipi detaylar
KARS - Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kars-Digor Karayolunda tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:16 Kaynak: AA
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