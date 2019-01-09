Doğu Anadolu'da Kış

- Off-Road araçlarının karlı yollarda gitmesi
Yolda kalan aracın kurtarılması
Vatandaşın konuşması Erzincan
Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü üyesinden konuşma ERZİNCAN - Erzincan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 45, ilçelerden Çayırlı
'da 45, İliç
'de 40, Kemah
'da 70, Kemaliye
'de 60, Otlukbeli
'de 8, Refahiye
'de 110, Tercan
'da 65 ve Üzümlü
'de 20 olmak üzere 463 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kentteki kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresine bağlı 10 ekip, 8 greyder, 4 bıçaklı kamyon, 1 dozer, 8 kepçe ve kar makineleri çalışma yapıyor. Mecidiye
köyünden gelirken olumsuz hava koşulları nedeniyle bir araçta mahsur kalan Nuri Yorulmaz ve yanındaki kişi, Erzincan Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü üyelerince 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Aracı 4 çeker araçları ile halat yardımıyla kurtaran ekip, 2 kişinin il merkezine ulaşmasını sağladı.