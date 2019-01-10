Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

9 dakika önce

- Kar altında kalan araçlardan detaylar Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları Doğu Anadolu'da kışBİTLİS - Muş Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 69 köy yolunun kapandığını, ekiplerin bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Doğu Anadolu'da Kış, System.String[]
- Kar altında kalan araçlardan detaylar
Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları
Doğu Anadolu'da kış

BİTLİS - Muş Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 69 köy yolunun kapandığını, ekiplerin bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Muş Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda biriken karları kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 167 köy yolunun ulaşıma kapandığını, bu yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bitlis Belediyesi karla mücadele ekipleri, mahalle yolları ve sokak aralarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:33 Kaynak: AA

Bitlis, Muş, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tek Katlı Evler Kara Gömüldü Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 9 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Binali Yıldırım'ın İstifa Tartışmalarına Kılıçdaroğlu'ndan Çok Konuşulacak Yorum: İstifa Etmesine Gerek Yok Star TV, Kaçma Birader Filmindeki Atatürk ve Anıtkabir Repliklerini Sansürledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 10:42:59. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]