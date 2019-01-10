Doğu Anadolu'da Kış

- Kar altında kalan araçlardan detaylar Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları Doğu Anadolu'da kışBİTLİS - Muş Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 69 köy yolunun kapandığını, ekiplerin bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

- Kar altında kalan araçlardan detaylar

Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları

Doğu Anadolu'da kış



BİTLİS - Muş Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 69 köy yolunun kapandığını, ekiplerin bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.



Muş Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda biriken karları kamyonlarla şehir dışına taşıyor.



Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 167 köy yolunun ulaşıma kapandığını, bu yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.



Bitlis Belediyesi karla mücadele ekipleri, mahalle yolları ve sokak aralarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Tek Katlı Evler Kara Gömüldü

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 9 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Binali Yıldırım'ın İstifa Tartışmalarına Kılıçdaroğlu'ndan Çok Konuşulacak Yorum: İstifa Etmesine Gerek Yok

Star TV, Kaçma Birader Filmindeki Atatürk ve Anıtkabir Repliklerini Sansürledi