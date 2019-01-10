Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

59 dakika önce

- Tatvan ilçe merkezinden detay görüntüler BİTLİS - Yoğun kar yağışının etkisi altına giren Bitlis'in Tatvan ilçesi adeta kara gömüldü.

- Tatvan ilçe merkezinden detay görüntüler BİTLİS - Yoğun kar yağışının etkisi altına giren Bitlis'in Tatvan ilçesi adeta kara gömüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:04 Kaynak: AA

Bitlis, Tatvan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tek Katlı Evler Kara Gömüldü MHP'ye Verilen Belediye Sayısı Sorusuna Bahçeli'den Esprili Yanıt: Beşiktaşlı Olduğum İçin Vermediler

ABD'li Eski Bakan: Erdoğan, Bolton'ı Kabul Etmeyerek Onu Aşağıladı Sinop Açıklarında Balıkçı Teknesi Battı, Ekipler Arama Kurtarma Çalışması Başlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 14:03:35. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]