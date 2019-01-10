Doğu Anadolu'da Kış

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- Tatvan ilçe merkezinden detay görüntüler BİTLİS - Yoğun kar yağışının etkisi altına giren Bitlis'in Tatvan ilçesi adeta kara gömüldü.
- Tatvan
ilçe merkezinden detay görüntüler BİTLİS - Yoğun kar yağışının etkisi altına giren Bitlis
'in Tatvan ilçesi adeta kara gömüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:04 Kaynak: AA
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