Doğu Anadolu'da Kış

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Son Dakika! Erdoğan: Milyonlarca Bez Torba ve Fileleri Vatandaşa Ücretsiz Dağıtacağız

Halkbank'ın Esnaf Kredisinin Detayları Belli Oldu! 100 Bin TL'ye Kadar Sıfır Faizle Kredi Verilecek