Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

19 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis ve Muş'ta 390 yerleşim birimine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

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Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis ve Muş'ta 390 yerleşim birimine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.


Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 127 mahallenin yolu kapandı.


Karla mücadele ekipleri Bahçesaray'da 68, Başkale'de 25, Gevaş'ta 13, Gürpınar'da 21 mahallede yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş'ta etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle il genelinde 75 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeymus Yentür, ulaşımın sağlanamadığı köylerin yolunun açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bu sabah 57 iş makinesi ve 98 personelle karla mücadele çalışmasına devam ettiklerini belirten Yentür, "Merkeze bağlı Sudurağı, Kutlugün ve Tüten grup köy yollarında kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaşması ekiplerimizin ilerlemesini önlüyor. Buna rağmen İl Özel İdaresi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Bitlis

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin, kar, tipi ve çığ nedeniyle kapanan 188 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, vatandaşları asılsız ihbar yapmamaları konusunda uyardı.


Aydoğdu, "Coğrafi yapının zor oluşu çalışmalarımızı güçleştiriyor. Vatandaşlarımızdan ricamız asılsız ihbarlarda bulunmasınlar. Asılsız ihbarlar vakit kaybına neden oluyor. 188 köy yolumuz ulaşıma kapalı. Karla mücadele ekiplerimizle köy yollarını en kısa sürede açmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:16 Kaynak: AA

Bitlis, Muş, Van, Kar, Güncel
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