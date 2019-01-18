Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 134 yerleşim birimine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 134 yerleşim birimine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.



Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 46 mahalle yolu kapandı.



Karla mücadele ekipleri Bahçesaray'da 3, Başkale'de 15, Gevaş'ta 15, Erciş 2, Gürpınar'da 11 mahallede yol açma çalışmalarını sürdürüyor.



Muş



Muş'ta etkisini sürdüren kar ve fırtına nedeniyle il genelinde 20 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeymus Yentür, ekiplerin açtığı yolların tipiden yeniden kapandığını, bu nedenle çalışmaların güçlükle sürdürüldüğünü bildirdi.



Hakkari ve Bitlis



Hakkari'de 3 yerleşim birimine olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.



Valilikten alınan bilgiye göre, il merkezinde 1 köy ile 2 mezranın yolu, kar ve tipi nedeniyle kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yolları açma çalışmalarını sürüyor.



Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 65 köy ve mahalle yolununu ulaşıma kapandığı, ekiplerin bu yolları açmak için çalıştığı bildirildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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