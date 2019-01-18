Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

21 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 134 yerleşim birimine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu'da Kış, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 134 yerleşim birimine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 46 mahalle yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri Bahçesaray'da 3, Başkale'de 15, Gevaş'ta 15, Erciş 2, Gürpınar'da 11 mahallede yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş'ta etkisini sürdüren kar ve fırtına nedeniyle il genelinde 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeymus Yentür, ekiplerin açtığı yolların tipiden yeniden kapandığını, bu nedenle çalışmaların güçlükle sürdürüldüğünü bildirdi.

Hakkari ve Bitlis

Hakkari'de 3 yerleşim birimine olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, il merkezinde 1 köy ile 2 mezranın yolu, kar ve tipi nedeniyle kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yolları açma çalışmalarını sürüyor.

Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 65 köy ve mahalle yolununu ulaşıma kapandığı, ekiplerin bu yolları açmak için çalıştığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:46 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Yalçın Dümer: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Evliliğiniz 6 Ayda Biter' Dedi, Öyle de Oldu Son Dakika! Bakan Selçuk: Emeklilikte Yaşa Takılanlar Gündemimizde Yok

AK Parti'li Belediye Başkanı Böyle Oy İstedi: Kazanamazsak Kazığa Oturturlar Vahşi Cinayete Kurban Giden Oryantalin "Kaç Parçaya Bölüneyim" Paylaşımı Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 11:07:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]