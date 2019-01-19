Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

55 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Muş ve Bitlis'te kar ve tipi dolayısıyla 93 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu'da Kış, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Muş ve Bitlis'te kar ve tipi dolayısıyla 93 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.


Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.


Gevaş, Başkale ve Gürpınar ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, ilçelerde olumsuz hava koşullarının sürdüğü aktarıldı.


Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Hasköy- Mutki kara yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

Muş ve Bitlis

Muş Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 9 köy ve 22 mezra yolunun kapandığını, ekiplerin yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bitlis'te 35 köy yolunun kardan kapandığı, bu yolları açmak için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:52 Kaynak: AA

Bitlis, Kar, Muş, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası Karının Yüzde 90'ını Avans Olarak Dağıtacak Koyun Kesen Babasına Yardım Eden 13 Yaşındaki Çocuk, Korkunç Şekilde Can Verdi

Son Dakika! Bakan Kurum: Türkiye Emlak Katılım Bankasını Tekrar Hizmete Açmayı Planlıyoruz Son Dakika! Erdoğan'la Görüşen ABD'li Senatör'den YPG Açıklaması: PKK'nın Politik Koludur
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 11:47:56. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]