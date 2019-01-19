Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu Bölgesi
'nde Van
, Muş
ve Bitlis
'te kar ve tipi dolayısıyla 93 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Gevaş
, Başkale
ve Gürpınar
ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, ilçelerde olumsuz hava koşullarının sürdüğü aktarıldı.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Hasköy- Mutki
kara yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.
Muş ve Bitlis
Muş Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 9 köy ve 22 mezra yolunun kapandığını, ekiplerin yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Bitlis'te 35 köy yolunun kardan kapandığı, bu yolları açmak için çalışmaların devam ettiği bildirildi.