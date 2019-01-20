Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Muş ve Bitlis'te kar ve tipi dolayısıyla 63 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Muş ve Bitlis'te kar ve tipi dolayısıyla 63 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.





Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.



Gevaş, Başkale ve Gürpınar ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiği kaydedilen açıklamada, ilçelerde olumsuz hava koşullarının sürdüğü aktarıldı.



Muş Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 9 köy ve 22 mezra yolunun kapandığını, ekiplerin yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.



Bitlis'te ise 15 köy yolunun kardan kapandığı, açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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