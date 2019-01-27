Doğu Anadolu'da Kış
1 saat önce
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van ve Muş'ta kar ve tipi dolayısıyla 13 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Doğu Anadolu Bölgesi
'nde Van
ve Muş
'ta kar ve tipi dolayısıyla 13 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Başkale
ve Gürpınar
ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, ilçelerde olumsuz hava koşullarının sürdüğü aktarıldı.
Muş Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 9 köy yolunun kapandığını, ekiplerin yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:15 Kaynak: AA
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