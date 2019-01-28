Doğu Anadolu'da Kış
1 saat önce
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Muş ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 67 yerleşim yerinin yolu kapandı.
Doğu Anadolu Bölgesi
'ndeki illerden Van
, Muş
ve Bitlis
'te kar ve tipi nedeniyle 67 yerleşim yerinin yolu kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 42 yerleşim biriminin yolunun kapandığı bildirildi. Bahçesaray
, Başkale
ve Gürpınar
ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, karla mücadele ekiplerinin belirlenen noktalarda hazır bekletildiği kaydedildi.
Muş ve Bitlis
Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 5 köy ve 15 mezra yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kapanan yolları ulaşıma açmak için karla mücadele ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
Bitlis'te de kar nedeniyle 5 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı yolların kısa sürede ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:11 Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu'nun, Türkeş'in İdamını İsteyen İsmin Oğlunun Aday Göstermesi Akşener'i Öfkelendirdi
HDP, İstanbul ve Ankara Dahil 7 Büyükşehirde Aday Çıkarmayacak
Ünlü Piyanist Fazıl Say'ın Twitter'da Kendini Övmesi Alay Konusu Oldu
13 Yaşındaki Kızın Tüfekle Ölümünün Altından İntihar Oyunu Çıktı!