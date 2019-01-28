Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Muş ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 67 yerleşim yerinin yolu kapandı.

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Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Muş ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 67 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 42 yerleşim biriminin yolunun kapandığı bildirildi.

Bahçesaray, Başkale ve Gürpınar ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, karla mücadele ekiplerinin belirlenen noktalarda hazır bekletildiği kaydedildi.


Muş ve Bitlis

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 5 köy ve 15 mezra yolu ulaşıma kapandı.


İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kapanan yolları ulaşıma açmak için karla mücadele ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bitlis'te de kar nedeniyle 5 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.


İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı yolların kısa sürede ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:11 Kaynak: AA

Doğu Anadolu Bölgesi, Bitlis, Muş, Van, Güncel
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