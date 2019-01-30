Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

47 dakika önce

- Koyunlar için teknelere samanların dökülmesi Koyunların kar üzerinde gitmesinden detaylar MUŞ - Muş'ta kırsal kesimde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

- Koyunlar için teknelere samanların dökülmesi
Koyunların kar üzerinde gitmesinden detaylar MUŞ - Muş'ta kırsal kesimde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu merkeze bağlı Savaşçılar köyündeki besiciler hayvanlarına kar üzerinde yem veriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:04 Kaynak: AA

Muş, Kar, Güncel
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