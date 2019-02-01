Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Hakkari ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 49 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Hakkari ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 49 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.



Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 mahalle ve 22 mezra yolunun kapandığı bildirildi.



Gürpınar, Gevaş, Çatak, Çaldıran ve Başkale ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, karla mücadele ekiplerinin belirlenen noktalarda hazır bekletildiği kaydedildi.



Hakkari ve Bitlis



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 yerleşim birimine olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.



Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.



Bitlis'te, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, ekiplerin il genelinde kardan kapanan 13 yerleşim biriminin yolunun açılması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirdi.

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