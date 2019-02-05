Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

19 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van ve Bitlis'te kar yağışı nedeniyle 18 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

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Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van ve Bitlis'te kar yağışı nedeniyle 18 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.


Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sonucu 12 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.


Başkale, Bahçesaray ve Gürpınar ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, kırsal bölgelerde olumsuz havanın etkisini sürdürdüğü kaydedildi.


Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapalı bağlantı yolunun bulunmadığı bildirildi.

Bitlis ve Muş

Bitlis'te kar yağışı nedeniyle 6 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yolların açılması için ekiplerin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Öte yandan, kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğu Muş'ta kırağı tutan ağaçlar güzel görüntü oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:57 Kaynak: AA

Doğu Anadolu Bölgesi, Bitlis, Kar, Van, Güncel
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