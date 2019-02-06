Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bölgede kış mevsiminin en sert geçtiği illerden Muş'ta aşırı soğuk etkili oluyor.

Soğuk hava nedeniyle merkeze bağlı bazı köylerden geçen dereler ile bazı noktalardaki su şebekeleri dondu, ağaçlar kırağı tuttu.

Eşmepınar köyü sakinlerinden Mehmet Ergül, su şebekesi donduğu için su ihtiyaçlarını köy meydanındaki çeşmeden karşıladıklarını söyledi.

Ergül, hava çok soğuk olduğu için mecbur kalmadıkça dışarı çıkmadıklarını ifade etti.

Köy meydanındaki çeşmeden su taşıyan Songül Çetintaş ise kuruması için ipe astıkları çamaşırların donduğunu dile getirdi.

Van

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, kırsal bölgelerde olumsuz havanın etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

Bitlis ve Hakkari

Bitlis'te de dondurucu soğuk etkili oluyor. Besiciler, karla kaplı arazide hayvanları için kızakla saman taşıdı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de evlerin çatılarında bir metreyi aşan buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar, evlerinin çevresindeki kar ve çatılardaki buz sarkıtlarını kürekle temizledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:40 Kaynak: AA

Muş, Doğu Anadolu Bölgesi, Güncel
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