Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

17 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van ve Muş'ta kar nedeniyle 254 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

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Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van ve Muş'ta kar nedeniyle 254 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sonucu 4 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Gevaş, Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilerek kırsal bölgelerde olumsuz havanın etkisini sürdürdüğü aktarıldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapalı bağlantı yolu bulunmadığı belirtildi.

Muş

Muş Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeymus Yentür, yaptığı açıklamada, aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle 150 köy ve 100 mezra yolunun ulaşıma kapandığını, ekiplerin yolları açmak için çalışmalara başladığını ifade etti.

Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri cadde ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Bitlis'te 648 kapalı yol ulaşıma açıldı

Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 648 yerleşim biriminin yolu, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince, dondurucu soğuk ve zorlu coğrafyada çığ tehlikesine rağmen gece ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, yaptığı açıklamada, 350 köy 298 mezranın 2 bin 451 kilometrelik yolunu ulaşıma açıklarını söyledi.

Kar ve tipi nedeniyle bazı yolların sürekli ulaşıma kapandığını kaydeden Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Bazı köylerin yolunu 4 kez açıyoruz. Ayda yaklaşık 100 bin litre yakıt yakıyoruz. 90 personel 70 iş makinesiyle ve 9 şantiye ekibiyle hizmetlerimizi sunuyoruz. Yetişmiş kalifiyeli elemanlarımızla hafta sonu demeden 7 gün 24 saat çalışarak hizmetleri yürüttüğümüz için mutluyuz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:50 Kaynak: AA

Doğu Anadolu Bölgesi, Muş, Kar, Van, Güncel
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