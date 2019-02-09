Doğu Anadolu'da Kış

- Kar
yağışından genel görüntüler
Yolda yapılan çalışmalardan genel görüntüler
Kayan araçları kurtarma çalışması
Kar yağışında yürüyen insanlar Muş
'ta aralıklarla devam eden kar nedeniyle il genelinde 35 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları 113. Muş Şube Şefliği ekipleri kar temizleme, yol genişletme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Ekipler, kar nedeniyle yolda kalan araçlara yardım ederek, sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.
Muş Belediyesi ekipleri de cadde ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.