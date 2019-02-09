Doğu Anadolu'da Kış
55 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kar yağışı sonrası doğadan ve yollardan detaylar VAN- Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sonucu 217 yerleşim biriminin yolunun kapandığı bildirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kar
yağışı sonrası doğadan ve yollardan detaylar VAN- Van
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sonucu 217 yerleşim biriminin yolunun kapandığı bildirildi. Başkale
, Bahçesaray
, Gevaş
ve Gürpınar
ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, kırsal bölgelerde olumsuz havanın etkisini sürdürdüğü aktarıldı.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapalı bağlantı yolu bulunmadığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:43 Kaynak: AA
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