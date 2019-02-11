Doğu Anadolu'da Kış
1 saat önce
-Karla mücadele çalışmalarından genel görüntüler -Ağıllı Köy Muhtarı Abdülselam Dinçer'in konuşması Muş'ta son günlerde aralıklarla etkili olan kar ve tipiden kapanan 150 köy ve 100 mezranın yolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
-Karla mücadele çalışmalarından genel görüntüler
-Ağıllı Köy Muhtarı Abdülselam Dinçer'in konuşması Muş
'ta son günlerde aralıklarla etkili olan kar ve tipiden kapanan 150 köy ve 100 mezranın yolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:44 Kaynak: AA
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