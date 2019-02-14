Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Muş ve Bitlis'te kar ile tipi nedeniyle 22 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Muş ve Bitlis'te kar ile tipi nedeniyle 22 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.



Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sonucu Başkale ilçesinde ulaşıma kapanan 1 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.



Açıklamada, kırsal bölgelerde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kaydedildi.



Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bölge genelinde kapalı bağlantı yolu bulunmadığı belirtildi.



Muş



Muş İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle 4 köy ile 15 mezranın yolu ulaşıma kapandı.





Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Bitlis



Bitlis'te de kar ve tipi nedeniyle 2 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, köy yollarının açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

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