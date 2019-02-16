Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Hakkari ve Muş'ta, kar ve tipi nedeniyle 131 yerleşim yeriyle ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu'da Kış, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Hakkari ve Muş'ta, kar ve tipi nedeniyle 131 yerleşim yeriyle ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sonucu Başkale, Gürpınar, Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde ulaşıma kapanan 57 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, kırsal bölgelerde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde kapalı bağlantı yolu bulunmadığı belirtildi.

Hakkari/Muş

Hakkari ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 köy ve 32 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin kapalı yerleşim yerlerine ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 32 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Bazı mahallelerdeki çocuklar ise yağan karın tadını çıkararak, kar topu oynadı, kızakla kaydı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:25 Kaynak: AA

Kar, Hakkari, Muş, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehit Nişanlısının "Acı Çekiyorum" Deyip Kazandığı Tazminata Aileden Tepki: Oğlumu Tekrar Şehit Verdim YSK Başkanı Güven'den Seçmene Uyarı: Tutanağı Kontrol Edin

Çanakkale'ye Bağlı Tevfikiye Köyü, Arkeo-Köye Dönüştürüldü Zeytinburnu Oto Sanayi Sitesi'nin Arazisi İmara Açıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 12:05:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]