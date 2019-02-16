Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

1 saat önce

- Kentin değişik yerlerinden genel görüntüler Kara gömülen araçlardan görüntü Çocukların karda kayması Haydar Kurtulmuş isimli çocuğun konuşması Belediyenin kar temizleme çalışması Muş'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 32 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

- Kentin değişik yerlerinden genel görüntüler
Kara gömülen araçlardan görüntü
Çocukların karda kayması
Haydar Kurtulmuş isimli çocuğun konuşması
Belediyenin kar temizleme çalışması Muş'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 32 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor. Bazı mahallelerdeki çocuklar ise yağan karın tadını çıkararak, kar topu oynadı, kızakla kaydı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:27 Kaynak: AA

Muş, Kar, Güncel
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