Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

1 saat önce

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, kar ve tipi nedeniyle 111 yerleşim yeriyle ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu'da Kış, System.String[]
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, kar ve tipi nedeniyle 111 yerleşim yeriyle ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sonucu Başkale, Gürpınar, Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde ulaşıma kapanan 61 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, kırsal bölgelerde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü aktarıldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde kapalı bağlantı yolu bulunmadığı belirtildi.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar yağışı nedeniyle 4 köy, 15 mezra yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Yentür, karla mücadele ekiplerinin kapalı yerleşim yerlerine ulaşımın sağlanması için çalışmaların sürdürdüğünü bildirdi.

Belediye ekipleri de ara sokaklarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Hakkari

Valilikten alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 2 köy ve 2 mezra ile Yüksekova ilçesinde 7 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı 11 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Bitlis

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı nedeniyle kapanan 20 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:15 Kaynak: AA

Bitlis, Hakkari, Kar, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehit Nişanlısının "Acı Çekiyorum" Deyip Kazandığı Tazminata Aileden Tepki: Oğlumu Tekrar Şehit Verdim İYİ Parti, 79 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

Kadıköy'den Belediye Adayı Olan Emre Kınay, Eleştirilere Ateş Püskürdü Eski Kocası Tarafından Evi Yakılan Kadın, Gördüğü Manzara Karşısında Şoka Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 11:32:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]