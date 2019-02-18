Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te kar ile tipi nedeniyle 69 yerleşim yeriyle ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu'da Kış, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te kar ile tipi nedeniyle 69 yerleşim yeriyle ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sonucu ilçelerden Gürpınar'da 27, Başkale'de 16 ve Bahçesaray'da 1 olmak üzere 44 yerleşim yerinin yolunun kapandığı bildirildi.

Yolların açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, kırsal bölgelerde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde kapalı bağlantı yolu bulunmadığı ifade edildi.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar yağışı nedeniyle 4 köy, 15 mezra yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Yentür, karla mücadele ekiplerinin, kapalı yerleşim yerlerine ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Belediye ekipleri de ara sokaklarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Hakkari


Valilikten alınan bilgiye göre, il merkezinde 1 köy ve 2 mezra yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalara devam ediyor.

Bitlis

Bitlis'te kar yağışı ve tipi nedeniyle 3 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:33 Kaynak: AA

Hakkari, Muş, Kar, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hatlarının İmar Planları Onaylandı Cüneyt Özdemir'in Anlattığı Hikaye Yürekleri Dağladı

Konut Satışlarında Büyük Düşüş! Ocak'ta 72 Bin 937 Konut Satıldı Polisin Eylemciye Yaptığı Hareket Tartışma Yarattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 11:18:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]