Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 yerleşim yeriyle ulaşım sağlanamıyor.

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Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 yerleşim yeriyle ulaşım sağlanamıyor.


Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sonucu Gürpınar ilçesinde 7, Başkale ilçesinde 7 yerleşim yerinin yolunun kapandığı bildirildi.


Yolların açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, kırsal bölgelerde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde kapalı bağlantı yolu bulunmadığı ifade edildi.


Muş'ta 4, Bitlis'te 2 yerleşim yerinin kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı, ekiplerin bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Bitlis'in Hizan ilçesinde ise güzel havayı fırsat bilen besiciler, hayvanlarını Gayda Ovası'ndaki meralarda otlattı.

Koyun ve atların, karlı dağların eteklerindeki meralarda otlaması güzel görüntüler oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:31 Kaynak: AA

Doğu Anadolu Bölgesi, Muş, Bitlis, Van, Güncel
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