Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Van ve Muş'ta 6 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Van ve Muş'ta 6 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.





Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar yağışı sonucu Başkale ilçesinde iki yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığı bildirildi.





Yolların açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, kırsal bölgelerde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kaydedildi.



Muş ve Bitlis



Muş'ta kar yağışı nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.



Belediye ara sokaklarda yol genişletme ve kar temizleme çalışması yapıyor.



Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 193 köy yolunun, ekiplerin çalışmasıyla açıldığını bildirdi.





Kurtkan, bazı grup köy yollarında genişletme çalışmasının devam ettiğini belirtti.

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