Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

54 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da bir süre önce etkili olan kar yağışı ve tipi ile buzlanma, özellikle kırsal kesimdeki mahallelerde ulaşımda aksamalara yol açtı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ta da kar yağışı sonucu ilçelerden Sarıkamış'ta 2, Arpaçay'da 1 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Tunceli'de ise yaklaşık üç aydır aralıklarla süren yağış nedeniyle Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Hozat ilçelerinde kar kalınlığı yer yer 3 metreyi aştı.

İlde kışın en çetin geçtiği Ovacık'ta, soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Bazı vatandaşlar, evlerinin çatıları ve etrafında biriken karları temizledi, bazı besiciler de keçilerini arazilere çıkarıp otlatmaya çalıştı.

Ağrı'da soğuk hava besicileri etkiledi

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 21 derece ölçüldüğü Ağrı'da, nehir ve derelerin yüzeyi buz tuttu.

Sabah köylerden hayvanlarını satmak için pazara getiren besiciler, soğuktan etkilendi. Pazarda saman satmak için bekleyen vatandaşlar, eski araç lastiklerini yakıp çevresinde toplanarak ısınmaya çalıştı.

Hayvanlar da zemini buz tutan pazarda yürümekte güçlük çekti. Bazı hayvanların da tüyleri buzla kaplandı.

Isparta'dan gelen besici Veysel Göçmen, AA muhabirine, hayatı boyunca böyle soğukla karşılaşmadığını söyledi.

Ağrı'ya hayvan almaya geldiklerini anlatan Göçmen, "Soğuk hava nedeniyle hayvanlar da pazara getirilmiyor. Bizim memleket yaz gibi, güneşli. Herkes bağ, bahçeyle uğraşıyor. Burada her yer buz pisti gibi." ifadelerini kullandı.

Van'ın Erciş ilçesinden gelen besici Yakup Karaca da soğukların bir haftadır sürdüğünü belirterek, "Hem hayvanlarımız üşüyor hem de biz üşüyoruz." dedi.

Pazarda saman satan Rıdvan Yıldız, hemen hemen her gün ısınmak için lastik yaktıklarını ifade ederek, "Havalar çok soğuk. Yakında gidip ısınabileceğimiz bir yer yok. Günde en az iki kez arabalarımızı çalıştırmasak donuyor." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:04 Kaynak: AA

Ağrı, Ovacık, Doğu Anadolu Bölgesi, Güncel
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