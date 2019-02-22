Doğu Anadolu'da Kış
38 dakika önce
Kars ve Erzurum'da, olumsuz hava koşulları sebebiyle 25 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kars
ve Erzurum
'da, olumsuz hava koşulları sebebiyle 25 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da bir süre önce etkili olan kar yağışı ve tipi ile buzlanma, özellikle kırsal kesimdeki mahallelerde ulaşımda aksamalara yol açtı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 mahalle yolunun ulaşıma kapalı olduğu kentte Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kars'ta da kar yağışı yüzünden 1 köy yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor. Yolun açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:31 Kaynak: AA
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