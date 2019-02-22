Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

38 dakika önce

Kars ve Erzurum'da, olumsuz hava koşulları sebebiyle 25 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

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Kars ve Erzurum'da, olumsuz hava koşulları sebebiyle 25 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da bir süre önce etkili olan kar yağışı ve tipi ile buzlanma, özellikle kırsal kesimdeki mahallelerde ulaşımda aksamalara yol açtı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 mahalle yolunun ulaşıma kapalı olduğu kentte Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ta da kar yağışı yüzünden 1 köy yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor. Yolun açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:31 Kaynak: AA

Kars, Erzurum, Güncel
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