Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu Bölgesi
'nde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Van
ve Muş
'ta, karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar nedeniyle Başkale
ilçesine bağlı Yukarı Dallı Mahallesi'ne ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.
Yolun açılması için çalışmaların devam ettiği bildirilen açıklamada, bazı kırsal bölgelerde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü aktarıldı.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bölgede tüm güzergahların ulaşıma açık olduğu belirtildi.
Öte yandan Van- Bahçesaray
kara yolunun Karapet Geçidi'nde karla mücadele ekiplerinin yol genişletme çalışmaları sürüyor.
Muş'ta da gece aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 4 köy ve 15 mezra yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Şah
Şentürk, yaptığı açıklamada, karla mücadele ekiplerinin kapalı köy ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
Muş Belediyesi ekipleri de ana cadde ve ara sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı.