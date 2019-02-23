Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

56 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Van ve Muş'ta, karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Doğu Anadolu'da Kış, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Van ve Muş'ta, karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar nedeniyle Başkale ilçesine bağlı Yukarı Dallı Mahallesi'ne ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.

Yolun açılması için çalışmaların devam ettiği bildirilen açıklamada, bazı kırsal bölgelerde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü aktarıldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bölgede tüm güzergahların ulaşıma açık olduğu belirtildi.

Öte yandan Van- Bahçesaray kara yolunun Karapet Geçidi'nde karla mücadele ekiplerinin yol genişletme çalışmaları sürüyor.

Muş'ta da gece aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 4 köy ve 15 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Şah Şentürk, yaptığı açıklamada, karla mücadele ekiplerinin kapalı köy ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Muş Belediyesi ekipleri de ana cadde ve ara sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:48 Kaynak: AA

Doğu Anadolu Bölgesi, Kar, Muş, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet Desteğiyle Kurduğu İşletmede 240 Kişi Çalışıyor Beklenen Kar Türkiye'ye Kırklareli'den Giriş Yaptı

İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı Çamlıca Camii 7 Mart'ta İbadete Açılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 11:44:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]