Doğu Anadolu'da Kış

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kar temizleme çalışmaları MUŞ - Muş'ta da gece aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 4 köy ve 15 mezra yolu ulaşıma kapandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kar temizleme çalışmaları MUŞ - Muş'ta da gece aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 4 köy ve 15 mezra yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Şah Şentürk, yaptığı açıklamada, karla mücadele ekiplerinin kapalı köy ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
Muş Belediyesi ekipleri de ana cadde ve ara sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:30 Kaynak: AA
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