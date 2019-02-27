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Doğu Anadolu'da Kış

45 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 635 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyorVan Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar yağışı sonucu ilçelerde 81 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 635 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar yağışı sonucu ilçelerde 81 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.

Yolların açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, kırsal bölgelerde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kaydedildi.


Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Van - Bahçesaray kara yolunun Karapet Geçidi'ne çığı düştüğü bildirildi.

Ulaşımın sağlanamadığı kara yolunda karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışından dolayı 257 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kurtkan, kardan kapanan köy yollarının kısa sürede ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Bitlis Belediyesi ve karayolları ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü. Esnaf ve vatandaşlar da ev, iş yeri ve arabalarının üzerinde biriken kar yığınlarını temizledi.

Hakkari

Valilikten alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde 32 köy ve 80 mezra ile Yüksekova ilçesinde 59 köy ve 76 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı 247 yerleşim biriminin yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş'ta da 50 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehmus Yentür, kentte etkili olan kar yağışından dolayı kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:41 Kaynak: AA

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