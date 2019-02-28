Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

2 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 701 yerleşim yerinin yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı.

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Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 701 yerleşim yerinin yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar yağışı dolayısıyla 244 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Van- Bahçesaray yolu Karapet Geçidi'nde çığ düşmesi sonucu kapanan yolun açılması için ekiplerin çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Muş

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, kar yağışı sonucu 162 köy yolunun ulaşıma kapandığını, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Belediye ekipleri de kaldırımda biriken kar yığınlarını temizliyor.

Hakkari

Valilikten alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 57, Yüksekova ilçesinde 50 köy ile mezranın yolu kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolları açmak için çalışmalara devam ediyor.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent genelinde 188 köye ulaşım sağlanamadığını, ekiplerin yolları açmak için aralıksız çalıştığını kaydetti.

Bitlis Belediyesi ve Karayolları ekipleri de cadde ile sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:14 Kaynak: AA

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