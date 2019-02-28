Doğu Anadolu'da Kış
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- Vatandaşların arabalarını temizlemeleri Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar Karla kaplı yolda ilerleyen araçlar MUŞ - Muş'ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
- Vatandaşların arabalarını temizlemeleri
Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar
Karla kaplı yolda ilerleyen araçlar MUŞ - Muş'ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:06 Kaynak: AA
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