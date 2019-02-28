Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

57 dakika önce

- Vatandaşların arabalarını temizlemeleri Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar Karla kaplı yolda ilerleyen araçlar MUŞ - Muş'ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

- Vatandaşların arabalarını temizlemeleri
Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar
Karla kaplı yolda ilerleyen araçlar MUŞ - Muş'ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:06 Kaynak: AA

Muş, Kar, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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