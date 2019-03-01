Doğu Anadolu'da Kış

- Kar
yağışından detay görüntüler
Trafikte ilerleyen araçlar ve yolda yürüyen vatandaşlar
Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması
MUŞ - Muş
'ta etkili olan kar ve tipi yüzünden 30 köy ve 25 mezra yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, kapalı 55 yerleşim biriminin yolunu açmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri de şehir merkezinde biriken kar yığınlarını iş makineleriyle şehir dışına çıkarıyor.
Belediye Başkanı Feyat Asya
, iki aydır karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Aralıklarla yağan kar yağışının sıkıntısını vatandaşlarımıza yansıtmamak için hep sahada olduk. Ekiplerimiz mesai gözetmeksizin kararlılıkla çalışıyorlar." dedi.