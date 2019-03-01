Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 21 derece ile Ağrı'da kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 21 derece ile Ağrı'da kaydedildi.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Ardahan çevreleri ise çok bulutlu ve öğleden sonra aralıklı kar yağışlı olacak.



Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 21, Kars'ta 20, Ardahan'da 14, Erzurum'da 13, Tunceli'de 7, Erzincan'da 6 ve Iğdır'da 2 derece ölçüldü.



Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Iğdır ve Tunceli' de 7, Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 4, Ağrı ile Ardahan'da 3, Kars'ta 1 derece olması öngörülüyor.



Kar kalınlıkları kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 195, Erzurum Konaklı'da 105, Palandöken'de 110, Kars Sarıkamış'ta 103, Ardahan Yalnızçam'da 36 santimetre ölçüldü.



Bölge genelinde gece ve sabah buzlanma, don ile yer yer sis ve pus beklenmesi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara ve eğimli yerlerdeki çığ tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi.

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