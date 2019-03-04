Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 359 yerleşim yerine kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 359 yerleşim yerine kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar yağışı dolayısıyla 147 mahallenin yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapalı yollarda çalışmalarına devam ediyor.

Yüksek kesimlerde ise olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada da sorumluluk alanlarında tüm yolların açık olduğu ancak kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Hakkari

Hakkari Valiliğinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde 34, Yüksekova ilçesinde 5 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı 39 yerleşim biriminin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova ilçesinde yüksek kesimlerdeki bazı yerleşim birimlerinde kar kalınlığı yer yer 6 metreyi aştı.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, kar yağışı sonucu 10 köy ile 22 mezraya ulaşım sağlanamadığını, yolları açmak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Belediye ve Karayolları ekipleri de cadde ile sokaklarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, etkili kar yağışı nedeniyle il genelinde 141 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Belediye ve Karayolları ekipleri, yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:43 Kaynak: AA

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