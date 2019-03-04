Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

18 dakika önce

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, etkili kar yağışı nedeniyle il genelinde 141 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, etkili kar yağışı nedeniyle il genelinde 141 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Belediye ve Karayolları ekipleri, yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:00 Kaynak: AA

Bitlis, Kar, Güncel
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