Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van ve Bitlis'te 39 yerleşim yerine olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

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Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van ve Bitlis'te 39 yerleşim yerine olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.


Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle il genelinde 30 mahallenin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yollarda çalışmalarına devam ediyor.


Yüksek kesimlerde olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.


Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sorumluluk alanlarındaki tüm yolların açık olduğu belirtildi.

Bitlis'te kar nedeniyle 9 köy yolunun kapandığı, ekiplerin bu yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:42 Kaynak: AA

Kar, Doğu Anadolu Bölgesi, Bitlis, Van, Güncel
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