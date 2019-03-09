Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

2 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis ve Muş'ta, kar ve tipi nedeniyle 72 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

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Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis ve Muş'ta, kar ve tipi nedeniyle 72 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.


Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle Bahçesaray'da 3, Başkale'de 27, Çaldıran'da 2, Çatak'ta 2, Gevaş'ta 1, Gürpınar'da 16, Muradiye'de 6 olmak üzere 57 yerleşim yerinin yolu kapandı.


Karla mücadele ekipleri, yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


- Bitlis ve Muş


Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 köye ulaşım sağlanamadığı, ekiplerin bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.


Muş'ta kar ve tipi nedeniyle il genelinde 5 köy yolunun ulaşıma kapandığı, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmasına başladığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:09 Kaynak: AA

Muş, Bitlis, Van, Kar, Güncel
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