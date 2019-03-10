Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

11 dakika önce

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Van'ın 3 ilçesinde 14 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

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Kar yağışı ve tipi nedeniyle Van'ın 3 ilçesinde 14 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar nedeniyle kapanan 42 mahallenin yolu 3 günlük çalışmayla açıldı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Bahçesaray'da 2, Başkale'de 11 ve Gevaş'ta bir olmak üzere 14 yerleşim yerinin kapanan yollarında ise çalışmalara devam ediyor.

Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise sorumluluk alanlarındaki tüm yolların açık olduğu belirtildi.


Doğuda buzlanma ve çığ uyarısı


Bu arada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ile çığ uyarısında bulunuldu.


Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


Bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvetli esecek. Bugün beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Van, Hakkari, Muş'ta 8 ve Bitlis'te 5 derece olacak.

Van Gölü'nde hava çok bulutlu olacak, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2-4 kuvvetinde esecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:03 Kaynak: AA

Bitlis, Kar, Van, Güncel
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