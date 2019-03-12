Doğu Anadolu'da Kış
23 dakika önce
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van ve Bitlis'te kar nedeniyle 9 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Doğu Anadolu Bölgesi
'ndeki illerden Van
ve Bitlis
'te kar nedeniyle 9 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4 gün önce il genelinde kar nedeniyle kapanan 55 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Başkale
ilçesinde 2 yerleşim yerinin kapanan yollarında çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Muş
'un Hasköy
ilçesiyle Kavakbaşı
beldesi arasındaki kara yolunun çığ nedeniyle kapandığı belirtildi.
Van- Bahçesaray
yolunun Karapet Geçidi'nde yol genişletme çalışmaları devam ediyor.
Bitlis'te kar nedeniyle 7 köy yolunun ulaşıma kapandığı, bu yolların açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:16 Kaynak: AA
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