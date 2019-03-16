Doğu Anadolu'da Kış

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Kent merkezinde kar yağışından görüntüler Araçlarındaki karı temizleyene vatandaş Seyir halindeki araçlardan görüntüler Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde kar yağışından görüntüler
Araçlarındaki karı temizleyene vatandaş
Seyir halindeki araçlardan görüntüler
Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:08 Kaynak: AA
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