Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

1 saat önce

Kent merkezinde kar yağışından görüntüler Araçlarındaki karı temizleyene vatandaş Seyir halindeki araçlardan görüntüler Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde kar yağışından görüntüler
Araçlarındaki karı temizleyene vatandaş
Seyir halindeki araçlardan görüntüler
Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:08 Kaynak: AA

Hakkari, Kar, Güncel
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