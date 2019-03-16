Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Bitlis ve Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 80 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Bitlis ve Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 80 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün geceden bu yana etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle il genelinde 60 yerleşim yerinin yolunun kapandığını bildirdi.

Kurtkan, kapalı yolların açılması için çalışmalara başlandığını, ekiplerin acil durumlar için hazır bekletildiğini kaydetti.

Van genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 20 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Hakkari'de devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Trafikte zaman zaman aksama yaşanan il merkezinde esnaf dükkanlarının önünde biriken karları temizledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:13 Kaynak: AA

Doğu Anadolu Bölgesi, Van, Bitlis, Güncel
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