Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

28 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Van, Hakkari ve Bitlis'te 294 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Van, Hakkari ve Bitlis'te 294 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle Başkale'de 30, Gürpınar'da 18 ve Bahçesaray ilçesinde 1 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.


Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sorumluluk alanlarındaki tüm yolların açık olduğu belirtildi.


Hakkari


Hakkari'de kar nedeniyle 144 mezra ile 81 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kapalı yerleşim yerlerinin yolunun açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma yürütüyor.

Çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari- Şırnak kara yolunda Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri tarafından çalışma sürdürülüyor.


Çığ nedeniyle trafiğe kapanan Hakkari- Çukurca kara yolu ise ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.


Bitlis


Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, kar nedeniyle 20 köy yolunun ulaşıma kapandığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.


Kurtkan, köy yollarında genişletme çalışmasının da devam ettiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:02 Kaynak: AA

Kar, Bitlis, Hakkari, Van, Güncel
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