Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

20 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 77 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

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Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 77 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle il genelinde 7 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, Başkale ilçesinde 1, Gürpınar ilçesi Kırkgeçit bölgesinde 6 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise sorumluluk alanlarındaki tüm yolların açık olduğu belirtildi.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da dün geceden bu yana etkisini gösteren kar ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla il genelinde 60 yerleşim yerinin yolunun kapandığını belirtti.

Yolların açılması için çalışma başlatıldığını bildiren Kurtkan, ekiplerin acil durumlar için belirlenen bölgelerde hazır bekletildiğini vurguladı.

Öte yandan, Bitlis- Tatvan kara yolunda kar ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlü çekti, bazı araçlar yoldan çıktı.

Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Şah Şentürk ise kar ve olumsuz hava koşullarından dolayı 10 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Şentürk, vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele ekiplerinin yolları açmaya başladığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:48 Kaynak: AA

Muş, Kar, Bitlis, Van, Güncel
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