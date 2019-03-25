Doğu Anadolu'da Kış
49 dakika önce
-Kar yağışından genel görüntüler MUŞ - Muş'ta gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
- Kar
yağışından genel görüntüler MUŞ - Muş
'ta gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:13 Kaynak: AA
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