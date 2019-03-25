Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

49 dakika önce

-Kar yağışından genel görüntüler MUŞ - Muş'ta gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

- Kar yağışından genel görüntüler MUŞ - Muş'ta gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:13 Kaynak: AA

Kar, Muş, Güncel
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