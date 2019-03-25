Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

20 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar ve tipi nedeniyle Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 167 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar ve tipi nedeniyle Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 167 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 yerleşim birimine, ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.

Başkale ve Gürpınar ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiği kaydedilen açıklamada, ilçelerde olumsuz hava koşullarının sürdüğü aktarıldı.


Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise yoğun kar ve tipi nedeniyle Van- Bahçesaray kara yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Hakkari

Hakkari'de 44 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, il merkezinde 10 köy ve 25 mezra ile Yüksekova ilçesinde 2 köy ve 7 mezra yolu kar nedeniyle kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis'te de kar ve tipi yüzünden 99 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan yaptığı açıklamada, kentte etkisini gösteren kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 99 yerleşim yerinin yolunun kapandığını bildirdi.

Yolların açılması için çalışma başlatıldığını belirten Kurtkan, ekiplerin acil durumlar için belirlenen bölgelerde hazır bekletildiğini kaydetti.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Şah Şentürk, kar yağışı nedeniyle 10 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Şentürk, vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele ekiplerinin yolları açmaya başladığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:37 Kaynak: AA

Bitlis, Hakkari, Van, Kar, Güncel
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